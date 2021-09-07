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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun’da bir inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 07.09.2021, 14:05
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun’da bir inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Kapu Mahallesi Bekirpaşa Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında çalışan Şahin Uzun (60), kalıp sökümü yaptığı sırada dengesini kaybederek binanın 6. katından cadde üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin Uzun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.


Vatandaşlar, iş güvenliği önlemi almadan binada çalışma yapılmasına tepki gösterirken, Şahin Uzun ile beraber çalışan işçi arkadaşları ise düşme anında bina içerisinde oldukları için olayı görmediklerini söylediler.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnşaat sahibi S.T. ise Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

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