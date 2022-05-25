İnşaattan demir çalan şüpheli yakalandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde inşaattan 4 ton demir çalan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kilimli ilçesi Gelik beldesinde 4 ton demir malzemenin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışma sonrası söz konusu çalınan demir malzemelerin Kilimli ilçesinde boş bir alanda olduğunu tespit ederek sahibine teslim etti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.