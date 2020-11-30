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İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı

Samsun’da bir inşaattaki şantiye odasından bilgisayar çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Asayiş 30.11.2020, 17:20
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İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı
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Samsun’da bir inşaattaki şantiye odasından bilgisayar çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın şantiye odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan bilgisayar çaldığı iddia edilen S.P.(28), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan S.P. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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