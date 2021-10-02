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İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş 02.10.2021, 13:18
İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre dört katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir (61) bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Demir’in düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Birinci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kemal Demir’in yakınları, sinir krizi geçirdi. Demir’in çok sayıda yakını olay yerine gelerek cenazeyi almaya çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Demir’in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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