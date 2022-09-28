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İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahallede panik yaşatırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Asayiş 28.09.2022, 17:17
İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahallede panik yaşatırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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