İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan (20) iddiaya göre inşaata çalıştığı sırada üzerine demir düştü. Ağır yaralanan Karaoğlan, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaoğlan’ın cesedi, işlemleri için morga konuldu. Ölüm haberini duyarak morg önünde toplanan Karaoğlan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.