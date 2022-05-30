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İnşaatta tehlikeli çalışma

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki bir binada önlem almadan sulama yapan çalışan kazaya davetiye çıkardı.

Asayiş 30.05.2022, 13:30
İnşaatta tehlikeli çalışma

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki bir binada önlem almadan sulama yapan çalışan kazaya davetiye çıkardı.

Onikişubat ilçesindeki inşaat halindeki binanın dışındaki iskele demirlerine tutunarak sulama yapan çalışan pes dedirtti.

Adeta kazaya davetiye çıkaran çalışanın tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, inşaatın üst katlarında çalışma yapan işçi, bina dışındaki iskeleye çıktığı ve iskelenin demirlerine basıp elindeki hortumla binanın dışını suladığı görüldü.

Kısa süreli kaydedilen görüntüler sonrası çalışanın binaya girdiği öğrenildi.

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