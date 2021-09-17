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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Samsun’da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 19:51
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Samsun’da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 17 katlı inşaattan asansör boşluğuna düşen temizlik işçisi Engin Ç. (50) ağır yaralandı. Feryadını duyan diğer inşaat işçileri tarafından düştüğü asansör boşluğundan çıkartılan Engin Ç. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin Ç.’nin inşaatın kaçıncı katından düştüğü ise tespit edilemezken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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