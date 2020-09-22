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İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN BİR İŞÇİ YARALANDI.
Asayiş 22.09.2020, 17:13
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
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