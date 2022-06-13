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İnşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat çalışması devam eden binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Asayiş 13.06.2022, 21:11
Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat çalışması devam eden binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Olay, Orhaniye Mahallesi Ahsen Sokak’ta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında kalıp çakma işlemi yapan Rüstem Yiğit (43), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.