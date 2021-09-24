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İnşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Bolu’da, inşaatın çatısında çalıştığı sırada 15 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Asayiş 24.09.2021, 19:15
İnşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Bolu’da, inşaatın çatısında çalıştığı sırada 15 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00’de Beşkavaklar Mahallesi İdil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısında çalışan 17 yaşındaki Y.D., bir anlık dalgınlıkla çatıdaki boşluğa bastı. Y.D., 15 metre yükseklikteki bastığı boşluktan yere düştü. Kanlar içinde kalan Y.D. ağır yaralandı. Y.D.’nin düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Y.D. tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Y.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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