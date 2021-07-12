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İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı

Samsun’da çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 12.07.2021, 20:20
İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
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Samsun’da çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Ambarpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta tuğla çekerken 2. kattan düşen Emrah D. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emrah D. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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