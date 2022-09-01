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İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.
Asayiş 01.09.2022, 22:33
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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