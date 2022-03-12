İnşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

Diyarbakır itfaiyesi, Bağlar ilçesinde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, maddi hasar oluştu.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil sokakta içerisinde yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen sebepten dolayı gece saat 02.00 civarında yangın meydana geldi.

Yangına kısa süre içerisinde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 10 araç ve 32 personelle yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Sabaha karşı saat 05.00’da söndürülen yangınla ilgili bilgi veren itfaiye ekipleri, yangın sonucunda can kaybının olmadığını maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.