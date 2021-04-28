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İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

Kayseri’de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Asayiş 28.04.2021, 11:12
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İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

Kayseri’de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi’nde yapılan inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri kazıyı durdurdu.

Polis ekipleri kazılan alandan çıkarılan toprak yığınını kepçe yardımı ile dağıtarak incelemelerde bulundu. İnşaat kazısında ortaya çıkan taşlar ve bazı materyallerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği öğrenildi.
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