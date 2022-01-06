İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tadilat yapılan bir bina inşaatında iskeleden yere düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bina inşaatında çalışan U.T., henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat iskelesinden düştü. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan U.T., ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.