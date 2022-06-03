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İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 yaralı

Tekirdağ’da bir inşaatta, işçiler arasında inşaat malzemeleri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 8 kişi yaralandı.

Asayiş 03.06.2022, 13:16
İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 yaralı

Tekirdağ’da bir inşaatta, işçiler arasında inşaat malzemeleri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 8 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışmakta olan işçiler arasında iş malzemeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çıkan arbedede 8 işçi yaralandı.

Yararlılar Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine sevk edildi. Emniyet ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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