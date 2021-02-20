İnşaat işçileri kaza yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 15’inci kilometresinde yer alan Haliliye ilçesine bağlı Umut kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sedat Ç.’nin kullandığı 42 AFH 100 plakalı Dacia marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki 6 inşaat işçisi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan uçarak tarlaya savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

İşçilerin Haliliye ilçesine bağlı Bağlar kırsal Mahallesi’ndeki cami inşaatında çalışmaya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.