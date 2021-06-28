banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'

İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama

Malatya’da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.06.2021, 23:00
İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama

Malatya’da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ev inşaatından 1 adet spiral, 1 adet kaynak makinası, yüz adet demir iskele ayarlama ayağının çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur
banner493