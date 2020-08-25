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İnşaat halindeki binadan düşen işçi ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ’TA İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN 5’İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
Asayiş 25.08.2020, 16:18
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Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen bir kişi ağır yaralandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri inşaat işçisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralanan inşaat işçisinin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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