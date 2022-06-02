İnşaat demirine saplanarak ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Eyüpsultan’da dün önlem alınmayan bir inşaatta düşünce demirlere saplanarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Talihsiz çocuğun amcası Mehmet Güneş, "İnşaatın çevresi kapalı olsaydı bu çocuk hayatını kaybetmemiş olacaktı" dedi.

Eyüpsultan’da dün akşam arkadaşlarıyla beraber oyun oynamak için okulda bulunan ve evine dönerken kısa yoldan evine ulaşmak için önlem alınmayan bir inşaat alanının içinden geçmeye çalışan 11 yaşındaki Eşref Güneş, inşaatın temeline düştü. Burada açık şekilde bulunan demirlere saplanan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Güneş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Talihsiz çocuğun amcası Mehmet Güneş, inşaatta önlem alınmış olsa kazanın yaşanmayacağını söyleyerek, ”Çocuk evinin yanında bulunan okula arkadaşlarıyla birlikte top oynamaya gidiyor. Çocuk top oynadıktan sonra evine doğru dönerken evin yolunun üzerinde bulunan inşaatın açık olması, çocuğu oradan daha kestirmeden gitmesine teşvik ediyor. Çocuk da oradan gidiyor, eve daha çabuk gitmek için inşaat alanına giriyor. Hafif patika bir yoldan giderken ayağı kayıyor. Ayağı kayınca da yeni temel atıldığı için demirler dışarıda, demirlere düşünce boğazına saplanıyor. Olay yerinde hayatını kaybediyor. Aktif bir çocuktu, hızlı bir çocuktu. Laf dinlemeyen bir çocuk değildi. Uzun zamandır okul yakın olduğu için gidip gelen bir çocuktu. İleride polis olacağım, avukat olacağım diyordu. Çalışkan bir çocuktu. İnsan hayatına değer verilseydi, inşaatın çevresi kapalı olsaydı bu çocuk hayatını kaybetmemiş olacaktı. Bu inşaata nasıl imar verilmiş anlamak mümkün değil, yandaki evleri de tehlikeye atacak şekilde bir temel atılmış. Daha büyük tehlikelere bile yol açabilir burası, ne yazık ki insan hayatı çok ucuz. Annesi burada perişan bir halde. Dün bu saatlerde yaşıyor olan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı sonucu bugün hayatta yok “diye konuştu.

"Şikayetçi olacağız"

İnşaatın bir kısmının açık, bir kısmının kapalı olduğunu ve bu yolun çocuklar tarafından da okula giderken kullanıldığını belirten çocuğun dayısı Reşat Güneş, “Bize haberi geldi düştüğünün, biz ilk başta normal bir alanda düştü zannettik. Sonra gidip baktığımızda inşaata düştüğünü gördük. Burası okula gittikleri sürekli kullandıkları bir yol. Sadece onun değil bütün çocukların girdiği bir yol. Bu 10 yaşında bir çocuk, girmesi için açık bir zemin oluşturulmuş. Zaten fotoğraflarda da görüyorsunuz büyük büyük demirler açık durumda. Bina inşaatı burası, etrafının bir kısmı kapatılmış, diğer tarafları açık durumda. Burası okul önü olduğu için de çocuklar burayı kullanıyor. Komşular görüyor çocuğun düştüğünü, hemen haber veriyorlar. Şikayetçi olacağız. Daha önce de Eyüpsultan’da 8 yaşındaki bir çocuk aynı şekilde önlemler alınmadığı için ölüyor. Aynı semtte ikinci şekilde oldu bu olay. Oraya saçtan bile olsa bariyerler konulması lazımdı” dedi.