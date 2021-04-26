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İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

Antalya’da bir inşaatın çukurunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Asayiş 26.04.2021, 10:47
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İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

Antalya’da bir inşaatın çukurunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesindeki bir inşaat çukuruna dün öğle saatlerinde bir köpek düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan köpeği fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için operasyon hazırlığı yaptı. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla çukura inip köpeğe kurtarma kemerini taktı. Diğer iki itfaiye eri ve çevredeki bazı vatandaşlar da kemere bağlı ipi yukarıya çekerek köpeği kurtardı.

Kurtarma anı cep telefonuna yansırken, görüntüleri sosyal medyada izleyenler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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