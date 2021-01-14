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İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu

Bursa’da bir inşaat sahasında yapılan çalışmada çevredeki binada oturan bir vatandaşın dikkati mezar steli ortaya çıkardı.

Asayiş 14.01.2021, 00:21
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İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu

Bursa’da bir inşaat sahasında yapılan çalışmada çevredeki binada oturan bir vatandaşın dikkati mezar steli ortaya çıkardı.

Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapılması için kazı çalışması yapıldı. Bu sırada iş makinelerinin çalışmasını evinden izleyen Erdoğan Tunaboylu, kepçenin topraktan düz bir parça çıkardığını fark etti. O sırada evinden çalıştığı için kazı alanına gidemeyen Tunaboylu, mesaisi bittikten sonra alana giderek toprak altından mermer parçalarını eniştesiyle çıkardı. Tarihi eser olduğunu düşünen Tunaboylu, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar steli olduğu değerlendirilen parçayı inceledi.

Mezar steli, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü. Tunaboylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün site bahçesindeki inşaat alanında çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Mesaim bitince inip inceledim

Dördüncü kattaki dairesinden çalışmayı izlediğini ifade eden Tunaboylu, "Kepçenin topraktan düzgün şekilli bir parça çıkardığını gördüm. Uzaktan evden çalıştığım için o an gidip bakamadım. Mesaim bittikten sonra o parçaları incelemek istedim. İki adet mermer parçası tamamen toprak içindeydi. Önce alt kısım olan parçayı inceledim. Mermerlerin üzerinde kabartma aradım ama göremedim. Diğer parça toprağın daha da altındaydı. Daha sonra ona baktım. Mermerin üst kısmının üçgen olduğunu fark ettim. Toprağı eşeleyince şeklin devam ettiğini gördüm."diye konuştu.

Yıkayınca kabartmaları gördük

Mermer parçalarını tek kişi kaldırmanın çok zor olduğunu ve bu mezar stelini aynı binada oturan eniştesiyle topraktan çıkarıp bina kapısının önüne getirdiklerini anlatan Tunaboylu, "Suyla yıkadık ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördük. Daha sonra önemli bir parça olduğunu düşünerek hemen gerekli yerlere bilgi verdik." dedi.

Olay yerine gelen müze yetkililerince mezar stelinin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilirken, detaylı incelemenin müzede devam edeceği öğrenildi.
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