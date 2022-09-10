İnşaat alanında vinç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Malatya’da bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişide gözaltına alındı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vinç işçilerin üzerine düştü. Olayda 4 işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş olay yerine gelerek bilgi aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden işçilerden otopsi işlemleri tamamlanan Mesut Gündoğan’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e, Mehmet Yel’in cenazesi Diyarbakır’a , Fatih Kızılkaya’nın cenazesi ise Ağrı’ya gönderildi.

Hastanede tedavisine devam edilen Musa Aydın’ın (25) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak M.B., Ö.G. ile Y.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.