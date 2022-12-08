İnşaat alanında beton dökümünde kalıp çöktü: 2 işçi yaralı

Alanya Belediyesinin yaptığı Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi inşaatında beton dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. 2 işçinin yaralandığı bölgeye gelen Başkan Yücel, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, yaşanan kazanın yağmurun ardından şişen tablaların kaymasının sebep olduğunu belirtti.

Alanya Belediyesi’nin Şekerhane Mahallesi’nde yaptığı Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nin zemin katında çökme meydana geldi. Beton dökme işlemleri sırasında yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 2 işçiyi olay yerindeki tedavilerinin ardından hastanelere sevk etti. Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, incelemelerde bulundu. Bölgede açıklama yapan Başkan Yücel, 1 yıldır çalışmaların sürdüğünü ancak bugün amansız bir kazanın yaşandığını söyledi. Yaklaşık 60 işçinin çalıştığı alanda can kaybının olmaması kendileri için sevindirici olduğunu belirten Başkan Yücel, yağışlar artmadan çalışmaları sonlandırmak istediklerini söyledi.

“140-150 metrekarelik alanda bir kalıp çökmesi meydana geldi”

Tüm güvenlik önemlerini alarak bin 750 metrekare alanda kalıp ve demir bağlama işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Yücel, “Dün akşamki kuvvetli yağmur sonucu kalıp bölgesinde şişme ve birkaç tanesinde kayma sonucunda bin 750 metrekarelik alanın 140-150 metrekarelik alanda bir kalıp çökmesi meydana geldi. Şimdi arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecek. Kazanın yaşandığı alanı arkadaşlar sabaha kadar toparlayacak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birkaç gün içerisinde kaldığımız yerden çalışmalar devam edecek. Bir arkadaşımızın suratında bir çizik var. 1 tanesinin de vücudunda ufak çizikler var. Tedavilerinin ardından evlerine taburcu olacaklar. Yağmurdan dolayı ahşap olan yerler kayma yapmış. Çalışma yapılan 22 bölgeden 4 tanesinin kaymasıyla yaşandı” dedi.

Başkan Yücel’in açıklamasından kısa süre sonra Cuma Pazarı’nda yaşanan kazada hafif yaralanarak hastanede tedavi gören 2 inşaat işçisinin taburcu edildiği açıklandı.