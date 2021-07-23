İnkumu plajında denize girmek yasaklandı

Bartın’ın İnkumu plajında dev dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Jandarma, Zabıta ve Cankurtaranlar tarafından vatandaşlar denize girmenin tehlikeli olduğu konusunda anonslarla uyarılıyor.

Bartın’da 3 ayrı noktada Mavi bayrağa sahip İnkumu plajında oluşan dev dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. 3 kilometrelik plaj boyunca ATV araçlarıyla devriye gezen Jandarma, Zabıta ve Cankurtaran ekipleri vatandaşlara denize girmemeleri konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor.

İnkumu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince de sahil kenarındaki direkte “denize girilebilir” anlamına gelen sarı-kırmızı renkli flama indirilerek yerine “denize girmenin yasak olduğunu” belirten kırmızı flama asıldı.

Dalgaların çeken akıntı ve kum kaymasına sebep olması nedeniyle denize girmenin yasaklandığını ifade eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Vatandaşlarımızın can güvenliği için alınan karar doğrultusunda gerek Jandarma personelimiz gerekse Bartın Belediyesi Zabıta ve Cankurtaran ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Hiçbir vatandaşımızın can kaybı yaşamamasını temenni ediyoruz. Bartın Belediyesi olarak Zabıta ekiplerimiz ve Cankurtaran personelimiz tüm ekipmanlarıyla görev başında. Vatandaşlarımızdan da uyarılara karşı duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Uyarılara ve denizden çıkarılmalarına rağmen bazı vatandaşların dalgalı denize girmeye devam ettikleri görüldü.

Öte yandan, tüm uyarılara rağmen denize girmeye devam eden vatandaşlara Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca para cezası uygulanacağı bildirildi.