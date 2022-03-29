İngiltere’ye bir günde 395 kaçak göçmen giriş yaptı

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 395 kaçak göçmenin Manş Denizi’ni geçerek ülkeye girdiği ifade edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün toplam 395 yasa dışı göçmenle Manş Denizi’ni geçen 12 teknenin sınır güçleri tarafından durdurularak İngiltere kıyılarına çekildiği belirtildi. Açıklamada, Fransız yetkililerin ayrıca 101 göçmenin geçişini engellediği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının göçten sorumlu bakan yardımcısı Tom Pursglove konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehlikeli Kanal geçişlerindeki artış kabul edilemez. Bu yalnızca göçmenlik yasalarımızı açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda yaşamları tehlikeye atıyor, Birleşik Krallık vergi mükelleflerini ve mültecilerin güvenli ve yasal yollarla Birleşik Krallık’a gelmelerine yardımcı olmamızı etkiliyor” dedi.

Bu ay içinde küçük teknelerle 3 binden fazla göçmenin giriş yaptığı ülke sınırlarından bu yıl toplam 4 bin 559 mültecinin geçtiği belirtildi.