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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesi duyulduğu ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bildirildi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesi duyulduğu ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bildirildi.
Asayiş 11.12.2021, 20:00
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesi duyulduğu ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bildirildi.