İngiltere’deki Kensington Sarayı yakınlarında şiddetli patlama sesleri

İngiltere’deki Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulmasından sonra bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilerek, saray bölgesindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kensington ve Chelsea polisi tarafından yapılan açıklamada, Kensington Sarayı ve Saray Kapısı Kavşağında meydana gelen bir olaya müdahale edildiğini belirtilerek, "Halk için herhangi bir risk yok ancak yollar kapalı ve bir süre daha kapalı kalacak" ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, saray yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulduğunu ve sağlık ekiplerinin bir kişiye kalp masajı uyguladığını gördüğünü aktardı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, patlama seslerinin Kesington Sarayıyla bağlantılı olmadığı ve olayın araştırılması için bölgede bir helikopterin dolaştığı belirtildi.

Polis ilerleyen saatlerde konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılacağını aktardı.