İngiltere’deki çevre aktivistlerinden parlamentoda protesto

İngiltere’de Extinction Rebellion çevre grubu aktivistleri, parlamentoda düzenledikleri protestoda Avam Kamarası’ndaki başkan koltuğuna kendilerini yapıştırdı.

Extinction Rebellion çevre grubu aktivistleri, İngiltere parlamentosunda protesto düzenledi. İklim değişikliğiyle ilgili düzenleme yapılmasını talep eden aktivistler, Avam Kamarası’ndaki başkan koltuğuna kendilerini yapıştırdı. Extinction Rebellion Sözcüsü Nuala Lam tarafından yapılan açıklamada Westminster Sarayı ve çevresindeki protestoya yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtildi. Lam ayrıca, iklim değişikliği konusunda "sıradan insanlara danışılmasına" izin veren "demokratik bir sistem" çağrısında bulunduklarını da sözlerine ekledi. Olayın ardından açıklama yapan bir Avam Kamarası sözcüsü ise, "Parlamento binasındaki olayın farkındayız. Şu anda durumla acil olarak ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Extinction Rebellion, "Krizdeyiz, böyle devam edemeyiz" açıklamasında bulundu.