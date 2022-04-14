İngiltere’de “Ruanda” protestosu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 1 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceği yönündeki açıklaması İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceğini belirtmesinin ardından açıklamaya tepki gösteren onlarca kişi sokağa indi. İngiltere’nin başkenti Londra’daki İçişleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca kişi, Johnson’ın Ruanda açıklamasını protesto etmek amacıyla Parlamento Meydanı’na yürüdü.

Göstericiler, ellerinde “Mülteciler hoş geldiniz” yazılı pankartlar taşırken, Ruanda ile ilgili planın onaylanmaması çağrısında bulundu.

Johnson’ın Ruanda planı

Johnson, “İngiltere’ye 1 Ocak’tan itibaren yasa dışı yollardan gelenler Ruanda’ya yerleştirilebilir. Ruanda önümüzdeki yıllarda on binlerce insanı yeniden yerleştirme kapasitesine sahip olacak" ifadelerini kullanmış, sığınmacılar hakkındaki planın eleştirileceğini ve yasal zorluklarla karşı karşıya kalacağını bildiğini ancak planı gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya söz verdiğini belirtmişti.

Ruanda, Johnson’ın planına sıcak bakıyor

İçişleri Bakanı Priti Patel, Ruanda ile ortaklık anlaşmasını imzalamak üzere gittiği Kigali kentinde Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Biruta basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu ortaklığı tartışırken göçmen kabul etme kapasitemizi değerlendirdik ve göçmenleri kabul edecek kapasitemiz olduğuna karar verdik. Aynı zamanda ileriye dönük altyapıya da yatırım yapıyoruz” demişti.

İngiltere’nin ayrıca Ruanda ile imzalanan ortaklık için başlangıçta 120 milyon pound destek sağlanacağı ifade edilmişti.