İngiltere’de okulun çatısı çöktü

İngiltere’nin güneyinde bulunan bir okulun çatısının çökmesi sonucu onlarca öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere’nin güney bölgesinde yer alan Dulwich okulunun çatısı çöktü. Londra itfaiye ekipleri, 3 yangın motoru ve 20 itfaiye personeli ile olayın gerçekleştiği Thurlow Park yolundaki okula gönderilirken, ekipler ufak yaralanmaların dışında onlarca çocuğun hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Diğer çocukların ve okul personelinin ise güvenli bir şekilde kaza alanından çıkartıldığı aktarıldı.