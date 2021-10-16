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İngiltere’de milletvekilinin öldürüldüğü saldırı "terör eylemi" ilan edildi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının "terör eylemi" olduğu açıklandı.

Asayiş 16.10.2021, 10:17
İngiltere’de milletvekilinin öldürüldüğü saldırı "terör eylemi" ilan edildi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının "terör eylemi" olduğu açıklandı.

İngiltere’de dün Başbakan Boris Johnson’ın lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin milletvekili David Amess’in kendi seçim bölgesi olan Essex’teki Leigh-on-Sea kasabasında uğradığı bıçaklı saldırıya dair Londra polisinden açıklama geldi. Amess’in öldürüldüğü saldırının "terör eylemi" olarak ilan edildiği ve soruşturmanın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğü duyuruldu. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında Londra bölgesinde iki adreste aramalar yapılıyor ve bu aramalar devam ediyor" denilerek gözaltındaki zanlının tek başına hareket ettiğine inanıldığı ifade edildi.

69 yaşındaki Milletvekili Amess, dün yerel saatle 12.05 civarındaki Essex bölgesindeki Leigh-on-Sea kasabasında bulunan bir Methodist Kilisesi’nde bıçaklı saldırıya uğramış, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Essex polisi saldırının ardından 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını, başka bir şüpheli aranmadığını açıklamıştı. Milletvekilinin ölümünün ardından parlamentoda bayraklar yarıya indirildi. Amess, 2016’da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox’un öldürülmesinin ardından son 5 yılda öldürülen ikinci milletvekili oldu.

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