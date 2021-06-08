İngiltere’de mahkeme, Everard cinayetinin sanığı polis Couzens’ı suçlu buldu

İngiltere’de mahkeme, Sarah Everard cinayeti ile suçlanan polis memuru Wayne Couzens’ı, Everard’ı kaçırma ve tecavüzden suçlu buldu. Sanık, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul ederken, cinayetle ilgili savunma yapılmadı.

İngiltere’de mahkeme, 3 Mart’ta kaybolan ve 10 Mart’ta ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Sarah Everard’ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens’ı suçlu buldu. Couzens, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul ederken, cinayetle ilgili savunma yapılmadı. Couzens kendisine yöneltilen 2 suçlamayı da "Evet, efendim" diyerek kabul etti. Mahkeme Couzens’ın, Everard cinayetinin sorumluluğunu da kabul ettiğini duyduğunu ancak tıbbi raporların beklendiğini belirtti.

Everard’ın ailesinin 4 üyesinin de katıldığı mahkemenin bir sonraki savunma duruşması 9 Temmuz’da yapılacak.

Ne olmuştu?

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneydoğusunda 3 Mart’ta yerel saatle 21.00 sıralarında 33 yaşındaki Sarah Everard’ın Clapham’da arkadaşının evinden ayrılarak Brixton’daki kendi evine gittiği sırada 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlenmişti. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Everard’ın cansız bedeni, 10 Mart’ta Kent Ashford yakınlarındaki ormanlık alanda polis tarafından yapılan arama sonucu bulunmuştu. Olayla ilgili aynı gün 1 polis memuru ve 1 kadın, Everard’ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent’teki bir adreste “cinayet şüphesi” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Everard’ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Couzens, 13 Mart’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmıştı. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Özel Suçlar Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "Metropolitan polisinin Sarah Everard’ın ölümüyle ilgili bir delil başvurusu üzerine Couzens’ın yargılanmasına karar verildiğini" belirtmiş, CPS’nin işlevinin bir kişinin cezai bir suçtan suçlu olup olmadığına karar vermek değil, suç duyurusunda bulunmak ve bağımsız değerlendirmeler yapmak olduğunu söylemişti.