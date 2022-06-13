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İngiltere’de kağıt fabrikasında yangın

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Asayiş 13.06.2022, 10:23
İngiltere’de kağıt fabrikasında yangın

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında yangın çıktı.

İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki Birmingham kentinde bulunan Smurfit Kappa şirketine ait kağıt fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada bulunan 8 bin ton sıkıştırılmış kartonun alev almasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer fabrika çevresinde yaşayan vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

İtfaiye yetkilileri, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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