İngiltere’de hemşirelerin grevi hastaları vurdu

İngiltere’deki hemşire sendikalarının önümüzdeki ay greve gitme kararının ardından ülkede 3 milyon hastanın ameliyatının erteleneceği açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay bugün sendika liderleriyle uzlaşmaya varmak için bir araya gelecek.

İngiltere’de Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), Unison, GMB ve Unite hemşire sendikaları 106 yıl sonra ilk kez daha iyi ücret talebiyle grev kararı aldı. Önümüzdeki ay başlayacak grevin 2023 Mayıs ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Future Health tarafından yapılan araştırmaya göre ülke çapında gerçekleşecek grev nedeniyle 3 milyon ameliyatın erteleneceği açıklandı. Future Health’in program direktörü Richard Sloggett, "Bu grevler, kamu hastanelerinde (Ulusal Sağlık Sistemi) ameliyat olmayı bekleyen hastalar için çok kötü bir haber olacak ve birçoğunun ameliyatı ertelenmek zorunda kalacak" dedi.

Öte yandan, ülke genelinde 7 milyon halihazırda tedavi için bekleyen hasta sayısının daha da artmasından korkuluyor. Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) geçici CEO’su Saffron Cordery, sağlık sisteminin ihtiyacı olan en son şeyin grev olduğunu belirterek “Yıllarca enflasyonun altında yapılan maaş anlaşmaları, hayat pahalılığı ve pandemide çalışmanın ardından hemşirelerin hissettiği hayal kırıklığını anlıyoruz. Her iki tarafın da sıkı çalışmalarını ve becerilerini taktir eden bir anlaşmaya varmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı sendikalar ile görüşecek

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yöneticileri sendika temsilcileriyle uzlaşmak üzere bir araya gelecek. Barclay, daha önce Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) %17’lik maaş zammı taleplerinin karşılanamaz olduğunu ve enflasyonu daha da kötüleştirmekten başka işe yaramayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.