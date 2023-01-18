İngiltere’de hemşirelerden 2 günlük grev

İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı. Binlerce hemşire çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde 2 günlük grev başlattı.

İngiltere’de Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) sendikasına bağlı binlerde hemşire, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için 2 günlük greve gitti. Hemşireler, çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde düzenledikleri eylemlerde, maaşlarına enflasyonun yüzde 5 üzerinde olacak şekilde maaşlarına zam talep ediyor. Hemşireler, 2 gün boyunca 12 saat iş bırakacak.

Hemşirelerden biri elinde “Kahraman denir, para ödenmez” sloganı ile Covid-19 döneminde yaptıkları özverili çalışmaya atıfta bulunduğu görüldü.

Söz konusu grevden İngiltere’deki hastane ve kliniklerin yaklaşık dörtte birinin etkilenmesi beklenirken, acil servislerde çalışma ve kanser tedavileri devam edecek.

Greve katılan yoğun bakım hemşiresi Nav Singh yaptığı açıklamada, "Sevdiğim bir iş ama faturalarımı ödemem gerekiyor. Öğrenciler hemşire olmak istemiyor, deneyimli hemşireler gidiyor, kimse kalmayacak ve onları suçlamıyorum ama başka bir şey yapmayı hayal bile edemiyorum” dedi.

Hemşirelerin bir sonraki grevlerini ise 6 ve 7 Şubat’ta yapması beklenirken, söz konusu grevin hemşirelerin şimdiye kadarki en büyük eylemi olacağı belirtildi. İngiltere’de enflasyonun artması ile birlikte ambulans, demiryolu, havaalanı ve postane çalışanları ile birlikte sınır personeli ve otobüs şoförleri farklı tarihlerde greve gitti.

İngiltere’de 1 Şubat’ta kapsamlı grev bekleniyor

İngiltere’de enflasyonun artması ile birlikte ambulans, demiryolu, havaalanı ve postane çalışanları ile birlikte sınır personeli ve otobüs şoförleri farklı tarihlerde greve gitti. Ülke genelinde en yıkıcı grevin ise 1 Şubat’ta, öğretmenlerin, demiryolu çalışanların, ambulans çalışanları, üniversite personeli ve kamu çalışanlarının iş bırakması ile yaşanması bekleniyor. Hükümetin, itfaiye, ambulans hizmetleri ve demiryolları için "minimum güvenlik seviyeleri" belirleyerek kilit işçilerin grev yapmasını zorlaştıracak bir yasa tasarısı sunması ise sendikaları kızdırdı.