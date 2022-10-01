İngiltere’de hayat pahalılığı protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da halk, yükselen yaşam giderleri, gaz ve elektrik fiyatları ve ücret artışlarındaki yetersizliği protesto etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da King’s Cross İstasyonu’nun önünde binlerce kişi ülkedeki yükselen yaşam maliyeti, gaz ve elektrik fiyatları ve ücret artışlarındaki yetersizliği protesto etti. Göstericiler, ellerinde "Faturaları ödemeyin", "Yeter artık" ve "Grevleri destekleyin" yazılı pankartlar taşıyarak, ülkedeki fiyat artışlarının ve ücretlerdeki yetersizliğin sebebi olarak gördükleri iktidardaki Muhafazakar Parti’ye istifa çağrısında bulundu.

Göstericiler King’s Cross İstasyonu’nun önünde yapılan konuşmaların ardından Parlamento Meydanı’na doğru yürüdü. Gösteri nedeniyle başkentte trafikte aksamalar meydana geldi.