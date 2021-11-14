İngiltere’de hastane yakınındaki araçta patlama

İngiltere’nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde patlama meydana geldi. Polis, patlamanın ardından kentteki birçok yolu trafiğe kapattı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women’s Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi. Bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay nedeniyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Polis, acil servis ekiplerinin durumu değerlendirmeye devam ettiğini açıklarken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Bölgeye bomba imha ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları ise, patlama sesinin ardından aracın alevler içinde kaldığını bildirdi.

Liverpool Riverside Milletvekili Kim Johnson yaptığı açıklamada, olayın "çok endişe verici bir haber" olduğunu ifade ederek, insanları bölgeden uzak durmalarını istedi.