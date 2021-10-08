İngiltere’de Eylül’den bu yana devam eden çevre protestolarında yüzlerce protestocuya gözaltı

İngiltere’de çevreci aktivistler, bugün itibariyle son 4 hafta içindeki 12. eylemini başkent Londra’daki bir otoyolunu kapatarak gerçekleştirirken, protestoların başladığı Eylül ayından bu yana yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İngiltere’de hükümetin iklim değişikliğine karşı harekete geçmesini isteyen çevreci grup Insulate Britain, Eylül ayının başından bu yana ülkedeki çeşitli yolları trafiğe kapatarak eylemler düzenliyor. Bugün başkent Londra’daki bir otoyolu kapatarak haftalardır sürdürdüğü protestolara bir yenisini ekleyen grup, son 4 hafta içindeki 12. eylemini gerçekleştirdi. Çevreci grup, başkent Londra’daki M25 otoyolunu kapatarak yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Bir grup protestocu ise Londra’nın kuzeyindeki Islington’daki bir döner kavşakta ulaşımın durmasına neden oldu. Yolları kapatarak oturma eylemi gerçekleştiren gruba Metropolitan polisi müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gösterilerde 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protestoların başından bu yana yüzlerce kişi gözaltına alındı

Haftalardır devam eden gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Polis, geçtiğimiz salı günü Londra’daki Blackwall Tüneli’nin girişini kapatan 38 kişinin gözaltına alındığını, 1 Ekim’de de Londra Heathrow Havaalanı yakınlarında eylem yapan 39 kişinin gözaltına alındığını, 28 Eylül Salı günü ise yine M25 otoyolunu kapatan 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama, ilki 13 Eylül’de gerçekleştirilen protestolarda 200’den fazla protestocunun tutuklandığı belirtilmişti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps eylemcileri “yere yapıştırılmış soytarılar" olarak nitelendirdi. "Tehlikeli, gerçekten çok çirkin ve aslında ironik. Arabaların yolda beklemelerine neden olarak kirliliğe katkıda bulunuyorlar" diyen Shapps, ulusal otoyol ağının kapatılmasını kapsayan ve hapis cezasına yol açabilecek 100’den fazla mahkeme başvurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Emisyonları azaltmak için İngiltere hükümetinin ülkedeki evlere yalıtım sağlamasını isteyen grup, hükümetin 29 milyon eve yalıtım sağlamayı taahhüt etmesi gerektiğini savunuyor. Insulate Britain grubunun sözcüsü Tracey Mallagan da yaptığı açıklamada, "Hükümetler emisyonları azaltmak için yakında harekete geçmezse korkunç bir durumla karşı karşıya kalacağız" dedi.