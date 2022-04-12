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İngiltere’de cinsel taciz vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere’de ulusal istatistiklere göre, son 1 yılda 63 bin 136 cinsel taciz vakası kaydedilmesi ile cinsel taciz suçları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İstatistikler ayrıca, cinsel taciz suçlarının arttığını ancak konuyla ilgili soruşturmalarının azaldığını ortaya koydu.

Asayiş 12.04.2022, 17:55
İngiltere’de cinsel taciz vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere’de ulusal istatistiklere göre, son 1 yılda 63 bin 136 cinsel taciz vakası kaydedilmesi ile cinsel taciz suçları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İstatistikler ayrıca, cinsel taciz suçlarının arttığını ancak konuyla ilgili soruşturmalarının azaldığını ortaya koydu.

İngiltere ve Galler Suç Araştırması (CSEW), son 1 yıldaki cinsel taciz vakalarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. CSEW, Eylül 2021’e kadar olan son 1 yıl içerisinde toplamda 63 bin 136 cinsel taciz vakasının kaydedildiğini ve bu oranın 1 yıl öncesine göre yüzde 12 arttığını belirtti.

Taciz suçları artarken, soruşturma sayısı azaldı

İngiltere Parlamentosu tarafından yayınlanan rapora göre ise, cinsel taciz suçlarının arttığı ancak olaylarla ilgili soruşturma sayılarının düştüğü belirtildi. Raporda, son 1 yılda kaydedilen cinsel taciz suçlarının yalnızca yüzde 1,3’ünün soruşturulduğu bildirildi. Rapora göre, tamamlanan cinsel taciz soruşturmalarının 2016-2017 yılları arasında kaydedilen 5 bin 190’dan, 2020-2021 yıllarında bin 556’ye düştüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca, hükümete cinsel taciz suçları için özel polis ekiplerinin kurulmasını sağlamak ve polis teşkilatlarıyla birlikte çalışması çağrısında bulunuldu.

"Reformları desteklemek için daha fazla finansman sağlamalı"

İngiltere Parlamentosu cinsel taciz suçlarındaki soruşturmaların artması için daha fazla fon sağlanması gerektiğini söyledi. Parlamento yayınladığı bildiride, "Cinsel taciz soruşturmalarındaki düşüşü, daha iyi mağdur desteği ve reformları desteklemek için daha iyi finansman olmadan tersine çevirmek pek mümkün değildir" denildi.

“Taciz soruşturmasının kabul edilemez derecede düşük”

Açıklamada, "İçişleri Komitesi, ceza adaleti sisteminde daha güçlü reformlar yapılmadan, taciz soruşturmasının kabul edilemez derecede düşük sayıda olmaya devam edeceğini tespit etti. Bugün yayınlanan raporda Komite, son 5 yılda soruşturmalardaki hızlı düşüşü tersine çevirmek için polis teşkilatında ve mahkeme sisteminde reform yapma girişimlerini memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ulusal düzeyde bir etki oluşturmak için önemli finansman gerektireceği konusunda uyarıda bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

“Soruşturma sayısındaki düşüş gerçekten şok edici ve kesinlikle kabul edilemez”

İngiltere Parlamentosunda İçişlerinden sorumlu İşçi Partisi Milletvekili Dame Diana Johnson konuyla ilgili olarak, “Son 5 yılda tecavüz ve cinsel suçlarla ilgili soruşturma sayısındaki düşüş gerçekten şok edici ve kesinlikle kabul edilemez. Ceza adaleti sisteminde bu düşüşü tersine çevirmek için önemli çabalar sarf edildiği açık olsa da, daha gidilecek çok yol var. Binlerce kurban hak ettikleri adaleti alamıyor ve buna bir son verilmeli" dedi. Johnson, "Şu andan itibaren odak noktası mağdurları desteklemek olmalıdır. Uzman desteğinin süreç boyunca mağdurlara rehberlik etmesi ve uzun vadeli etkilerle başa çıkmak için daha iyi danışmanlık vermesi gerekir. Hükümeti, mağdurlara yasal tavsiye sağlanması konusunda daha fazla uygulama sağlamaya şiddetle teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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