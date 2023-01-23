İngiltere’de ambulans çalışanlarından yeni grev dalgası

İngiltere’nin başkenti Londra’da GMB, Unison ve Unite sendikalarına bağlı ambulans çalışanları zam talebi ile greve giderek, ülkede yeni bir grev dalgası başlattı. Grevlerin Mart ayına kadar aralıklarla devam etmesi planlandı.

İngiltere’de artan enflasyon nedeniyle maaşları yetersiz kalan birçok sektör çalışanı grev yapmaya devam ediyor. Başkenti Londra’da GMB, Unison ve Unite sendikalarına bağlı ambulans çalışanları zam talebi ile greve giderek, ülkede yeni bir grev dalgası başlattı.

Waterloo İstasyonu yakınında bulunan Londra Ambulans Merkezi önünde bir araya gelen ambulans çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve maaşlarına enflasyonun üzerinden zam yapılmasını talep etti. Ambulans çalışanlarının, ellerinde taşıdıkları dövizlerde Başbakan Rishi Sunak’ın fotoğrafının yer aldığı ve "Eğer o işini yaparsa, biz de bizimkini yapabiliriz" ifadelerini yazdığı görüldü.

“Yaşam giderlerimiz, hayat standartlarımız için bizimle gelip konuşma yapacakları güne kadar biz eylemimize devam edeceğiz”

Unison Büro Şefi Tim Stephens yaptığı açıklamada, hükümetin sorunları dinlemesini ve muhatap alınmak istediklerini vurgulayarak, “Bugün eylem kararı alarak bir adım atmak istedik çünkü hükümetten kimse bizimle iletişime geçmedi ve bir geri dönüş sağlamadılar. İçerisinde bulunduğumuz durum ve şartlarımızla alakalı müzakerelerimizi yanıtsız bıraktılar. Bunun sonucunda sağlık sisteminde ki krizleri görebiliyoruz. Bugün iş bırakarak, eylem yapma kararı aldık. Bu eylemlerimizi, hükümet bizimle muhatap olup, hak ettiğimiz ödemeyi ve standartları sağlamak için müzakere etmeyi kabul edene kadar devam ettireceğiz“ dedi.

Şubat ve Mart ayında da grevlere devam edeceklerini aktaran Stephens, “Hükümetten sadece beklentimiz, bizimle iletişime geçip, sıkıntılarımızı anlamaları. Nisan ayından bu yana başlayan enflasyon durumunun Ulusal Sağlık Servisi (NHS) içinde iyi olmadığının farkındayız. Ambulans hizmetlerinde çok fazla gecikme ve uzun saatler çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum ise hastalar için oldukça tehlikeli bir durum oluşturuyor. Yaşam giderlerimiz, hayat standartlarımız için bizimle gelip konuşma yapacakları güne kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Bu süreci sonuçlandırana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Sadece Londra’da değil, İngiltere genelinde eylemimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mart ayına kadar grevler aralıklarla devam edecek

Ambulans çalışanları, 24 Ocak, 26 Ocak, 6 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat, 20 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart’ta ülkenin farklı bölgelerinden greve gideceklerini açıkladı. Unison, 6 Şubat’taki protestonun geniş katılımlı olacağını belirtti.

Grev kapsamında, ambulanslar kalp durması gibi hayati tehlike arz eden durumlara hemen müdahale edileceği, fakat ciddi ancak yaşamı hemen tehdit etmeyen durumlara ise hemen müdahale edilemeyebileceği ifade edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralanmalara ise müdahale edilmesinin pek muhtemel olmadığı aktarıldı.