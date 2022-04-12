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Putin: "Kiev, tarafların İstanbul’daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
Asayiş 12.04.2022, 15:59
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.