banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

İngiliz uyruklu çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir otelde ailesi ile birlikte tatil yapan İngiliz uyruklu 13 yaşındaki çocuk, havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 16.08.2022, 12:35
İngiliz uyruklu çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir otelde ailesi ile birlikte tatil yapan İngiliz uyruklu 13 yaşındaki çocuk, havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte otelde tatil yapan İngiliz uyruklu Oliver Mattew Graham, gün içerisinde yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra çocuğun suda hareketsiz kaldığını gören tatilciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çocuk, sağlık çalışanları tarafından Lara bölgesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun, bugün sabah saatlerinde ailesi tarafından morgdan alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yorumlar (0)
26°
açık