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İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İNGİLİZ KRALİYET DONANMASI'NA AİT D35 BORDA NUMARALI 'HMS DRAGON’ ADLI SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEREK, AKDENİZ’E DOĞRU YOL ALDI.
Asayiş 24.10.2020, 17:47
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İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi’ne doğru yol alan İngiliz savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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