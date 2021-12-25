İngiliz futbolcu Sturridge’in, köpeğini bulan adama 30 bin dolar ödemesine karar verildi

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’un eski forveti ve bir dönem de Trabzonspor’da forma Daniel Sturridge’in, kayıp köpeğini bulduğunu söyleyen adama 30 bin dolar (22 bin 400 sterlin) ödemesine hükmedildi.

Liverpool’un eski yıldızı, şu anda Avustralya’da Perth Glory takımında forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilginç bir olayla gündeme geldi. İngiliz futbolcu, 2019 yılında pomeranian cinsi "Lucci" adlı köpeğinin Los Angeles’taki evinden çalındığını duyurmuş, bulana "Köpeğimi kim geri getirirse 20 bin, 30 bin, her neyse" diyerek para ödülü vaat etmişti. Olaydan sonra "Killa Fame" olarak bilinen rapçi Foster Washington, Lucci’yi bulmuş, ancak kendisine para ödenmediğini söylemişti. Los Angeles’ta mahkemeye taşınan olayda Yargıç Curtis Kin, Sturridge’in zararı ve masrafları için karşı tarafa 30 bin dolar (22 bin 400 sterlin)

ödemesine hükmetti.

Parayı ödeyip ödemediğine yönelik açıklama yapmamıştı

İngiliz futbolcu, kayıp köpeğinin bulunmasının ardından "minnettar" olduğunu ifade ederken, ödülü ödeyip ödemediğini yönelik bir açıklama yapmamıştı.

Olayı mahkemeye taşıyan rapçi, hayal kırıklığına uğratıldığını belirterek, "Umarım bu parayı öder ve itiraz etmeye çalışmaz. Bunun için heyecanlıyım, 1 yılı aşkın süredir bu davayla mücadele ediyorum, bittiğine inanamıyorum. Köpeği bulduğumuzda hayatımın daha iyi olacağını düşünmüştüm" dedi.