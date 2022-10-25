İnfaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Gaziantep’te infaz koruma memuru, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnfaz Koruma Memuru Uğur Köylü, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen kayınbiraderi M.G. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Uğur Köylü önce Nizip Devlet Hastanesine, ardından ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köylü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.G ve yanındaki 2 kişi olayın ardından kayıplara karıştı.

İnfaz koruma memurunun eşi ile boşanma aşamasında olduğu ve yaşanan tartışma sonucu bıçaklandığı öğrenilirken Nizip Cumhuriyet Savcılı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.