İnek hırsızı JASAT’tan kaçamadı

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı’ndan bir vatandaşın ineğini çalan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Şahinler Mahallesi’ndeki Canlı Hayvan Pazarı’nda yaşandı. İddiaya göre T.D. isimli şahsa ait inek kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İneğin çalındığını fark eden T.D., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ineği çalan şahsın bir nakliye aracı kiralayarak götürdüğü bilgisine ulaştı. Zaman kaybetmeden zanlının peşine düşen ekipler, ineğin olduğu aracı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında durdurdu. Yapılan kontrolde ineği birçok suçtan sabıkası olan İ.A.’nın çaldığı belirlendi. Zanlı gözaltına alınırken, inek ise sahibine teslim edildi. İneğini alan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.