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İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

Başakşehir’de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Asayiş 28.03.2021, 17:10
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İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

Başakşehir’de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Başakşehir’de Lalezar Sokak üzerinde bulunan arazi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide otlayan bir inek, define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından ineği kuyudan çıkardı. Kuyuya düşen hayvanın kazayı hafif sıyrıklarla kurtardığı görüldü. Uzun uğraşlar sonrası ineği kurtaran itfaiye erlerinin sevinci kameraya yansıdı.
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