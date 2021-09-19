banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alınırken, 4’ü tutuklandı.

Asayiş 19.09.2021, 18:41
İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alınırken, 4’ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; Davut Ç.(35)’ye ait satışa hazır vaziyette toplamda 41,75 gram metamfetamin, 3 gram esrar, Erol Ç. (36), Sevim T. (43) ve Rıdvan A. (31) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 70 gram satışa hazır metanfetamin, 1 adet hassa terazi, paketlemede kullanılan poşetler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 lira para ele geçirildi.

Alpay E., Mehmet G. ve Erkan A. isimli şahısların üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Davut Ç., Erol Ç., Sevim T. ve Rıdvan A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Alanyaspor 5 9
8. Galatasaray 5 8
9. Hatayspor 4 7
10. Kayserispor 4 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Boluspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Gençlerbirliği 6 5
16. Ankara Keçiörengücü 5 4
17. Altınordu 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0